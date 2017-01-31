Из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы

Новости Украины. Обострение ситуации на юго-востоке Украины. Президент Порошенко срочно потребовал созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы. Пока неясно, пройдет оно в Минске либо в режиме видеоконференции.

Ранее планировалось, что участники переговорного процесса соберутся в белорусской столице 1 февраля. В МИД нашей страны 31 января подтвердили, что всячески готовы способствовать организации встречи.

За прошедшие сутки в зоне соприкосновения был зафиксировано более 70 обстрелов территорий, в том числе с применением тяжелой артиллерии. Есть погибшие и раненые. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Жители сразу двух городов – а это более 400 тысяч человек – находятся без воды, электричества и теплоснабжения. В Донецке из-за обстрелов обесточена угольная шахта. Под землей оказались более 200 горняков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.