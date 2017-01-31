Напавшему на мечеть в Канаде предъявили обвинения

Новости Канады. Полиция Канады предъявила обвинения напавшему на мечеть студенту. В зале суда 27 летний преступник был под усиленной охраной. По мнению прокуратуры, по делу подготовлены еще не все доказательства, поэтому основное слушание состоится в конце февраля. Задержан и еще один подозреваемый. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье вечером. Несколько злоумышленников ворвались в здание молельного дома и открыли огонь по прихожанам. Жертвами теракта стали шесть человек. Еще пятеро находятся в больнице с тяжелыми ранениями, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.