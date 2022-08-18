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Из портов Украины вышли ещё три судна. На борту 33 тысячи тонн продовольствия

18 августа 2022 06:48
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Продолжается экспорт зерна по Черному морю из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из портов Одессы и Черноморска вышли еще три судна, на борту которых 33 тысячи тонн продовольствия. Вечером 17 августа в морские гавани зашел очередной караван из пяти сухогрузов, которые примут 70 тысяч тонн продукции.

Из портов Украины вышли ещё три судна. На борту 33 тысячи тонн продовольствия-1

Украинское зерно оставалось заблокированным в портах, что спровоцировало глобальный продовольственный кризис. Активный его вывоз стал возможен благодаря многостороннему соглашению, которое в конце июля Москва и Киев подписали с Анкарой и ООН. Стороны создали безопасный коридор для транспорта, а в Турции был создан координационный центр, контролирующий процесс. За это время из Украины уже вышли 24 корабля, которые вывезли около 600 тысяч тонн агропродукции. По оценке ООН ожидается, что таким образом на мировые рынки сможет попасть 20 миллионов тонн зерна.

# Международная политика # Новости Украины # Фотофакт

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