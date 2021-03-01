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Итальянские города покрылись толстым слоем пепла. Пробудился вулкан Этна

01 марта 2021 14:44
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Новости Италии. Итальянские города покрылись внушительным слоем пепла. Речь идет о населенных пунктах на юго-западе страны, расположенных неподалеку от вулкана Этна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Итальянские города покрылись толстым слоем пепла. Пробудился вулкан Этна-1

Самая высокая огнедышащая гора Европы пробудилась 16 февраля и с того дня уже семь раз выбрасывала потоки лавы, облака дыма и пепла.  

Итальянские города покрылись толстым слоем пепла. Пробудился вулкан Этна-4

Теперь обломки и мелкие частицы горных пород устилают буквально все: дороги, здания, автомобили. Из-за твердых «осадков» парализованы крупные магистрали, скорость на трассах упала до минимума.  

Итальянские города покрылись толстым слоем пепла. Пробудился вулкан Этна-7

К уборке улиц привлечены сотрудники коммунальных служб, присоединились и местные жители.   

Итальянские города покрылись толстым слоем пепла. Пробудился вулкан Этна-10

По данным Национального института геофизики и вулканологии, сейсмическая активность Этны пока только нарастает.  

# Извержение вулкана # Фотофакт

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