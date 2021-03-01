Итальянские города покрылись толстым слоем пепла. Пробудился вулкан Этна

Новости Италии. Итальянские города покрылись внушительным слоем пепла. Речь идет о населенных пунктах на юго-западе страны, расположенных неподалеку от вулкана Этна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая высокая огнедышащая гора Европы пробудилась 16 февраля и с того дня уже семь раз выбрасывала потоки лавы, облака дыма и пепла.

Теперь обломки и мелкие частицы горных пород устилают буквально все: дороги, здания, автомобили. Из-за твердых «осадков» парализованы крупные магистрали, скорость на трассах упала до минимума.

К уборке улиц привлечены сотрудники коммунальных служб, присоединились и местные жители.