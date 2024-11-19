Исполняющим обязанности президента Абхазии будет вице-президент Бадра Гунба

Политический кризис в Абхазии завершился смещением с поста президента. Под давлением оппозиции Аслан Бжания ушел в отставку, вместе с ним свой пост покинул и премьер-министр. Уходя с должности, глава государства предпринял меры для стабилизации общественно-политической обстановки, потребовав от протестующих покинуть захваченные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Абхазии действует временное правительство. Исполняющим обязанности президента будет вице-президент Бадра Гунба. Напомним, протесты в Абхазии начались около недели назад. Триггером стало инвестиционное соглашение с Россией. Это могло бы существенно улучшить экономическую ситуацию в Абхазии, по мнению уже экс-президента, но плюсы такого сотрудничества увидели не все.

По словам протестующих, они выступали не против отношений с Москвой, а против использования сделки Бжанией в личных интересах. В ответ на задержание ряда оппозиционеров протестующие, как написано в сценарии цветных революций, захватили госучреждения, потребовав отставки президента. Фактически в Абхазии совершен госпереворот.