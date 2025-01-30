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Испанские таксисты провели акции протеста в Барселоне и Мадриде

30 января 2025 06:29
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Испанские таксисты провели в Барселоне и Мадриде акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они недовольны повышением стоимости страховки, покрывающей их деятельность.

Испанские таксисты провели акции протеста в Барселоне и Мадриде-2

Рост составляет 300 %. Как отметили в профессиональной ассоциации, сектор страдает от серьезной проблемы со страховыми компаниями, которые «намеренно и сознательно договорились между собой о повышении цен на полисы». Таксисты не в состоянии платить такие деньги. Кроме того, они выступают против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок.

# Международная политика # Акции протеста

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