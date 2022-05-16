В КНДР собираются вводить локдаун и переходят в режим ЧС из-за коронавируса

Шанхай выходит из локдауна. Сейчас в городе поэтапно снимают антиковидные ограничения. А уже к концу июня все смогут вернуться к нормальной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шанхай был полностью изолирован с начала апреля. Власти решили протестировать все население, а это 26 миллионов человек.

В это время в КНДР за последние сутки зафиксировали 400 тысяч людей с симптомами COVID-19. По меньшей мере 8 человек скончались. Ранее в КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Речь идет об омикрон-штамме.