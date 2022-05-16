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В КНДР собираются вводить локдаун и переходят в режим ЧС из-за коронавируса

16 мая 2022 11:11
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Шанхай выходит из локдауна. Сейчас в городе поэтапно снимают антиковидные ограничения. А уже к концу июня все смогут вернуться к нормальной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шанхай был полностью изолирован с начала апреля. Власти решили протестировать все население, а это 26 миллионов человек.

В это время в КНДР за последние сутки зафиксировали 400 тысяч людей с симптомами COVID-19. По меньшей мере 8 человек скончались. Ранее в КНДР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Речь идет об омикрон-штамме.

В КНДР собираются вводить локдаун и переходят в режим ЧС из-за коронавируса-1

Власти страны уже приняли ряд мер по недопущению распространения заболевания. В частности, будет усилена профилактическая работа на границах. Кроме того, в стране введут локдаун. А вся система здравоохранения КНДР переходит в режим чрезвычайной ситуации.

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# Коронавирус # Фотофакт

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