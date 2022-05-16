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«Локдаун, COVID и пандемия вмешались». Канада на пороге экономического кризиса

16 мая 2022 14:43
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Новости Канады. Рост цен, сбои в цепочках поставок и дефицит товаров. Канада на пороге экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Локдаун, COVID и пандемия вмешались». Канада на пороге экономического кризиса-1

Сейчас жизнь там становится все дороже. Инфляция увеличилась почти до 7 %. Это рекордный показатель за последние 30 лет. По мнению экспертов, ключевым влияющим на это фактором стал рост цен на топливо. Особенно это ощутили простые канадцы, расходы которых значительно увеличились.  

«Локдаун, COVID и пандемия вмешались». Канада на пороге экономического кризиса-4

Атиф Кубурси, почетный профессор экономики Университета Мак-Мастера:  
Локдаун, COVID и пандемия вмешались в производство продуктов питания и других товаров. Цепочки поставок были прерваны. Из Китая больше не поступало так быстро и так много товаров, как раньше. Транспортные сети закрылись во время пандемии. Таким образом, прерывание цепочки поставок сократило предложение, но в то же время произошло и сокращение спроса, так что эти два фактора объединились, а цены увеличились.  

«Локдаун, COVID и пандемия вмешались». Канада на пороге экономического кризиса-7

По мнению экспертов, тенденция к увеличению цен на бензин и, соответственно, на продукты сохранится в течение всего лета.

# Экономический кризис # Атиф Кубурси # Фотофакт

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