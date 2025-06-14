Иран нанёс ответный удар по Израилю

Накануне Тегеран нанес массированный удар по территории Израиля в рамках операции «Правдивое обещание 3», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало ответом на действия Тель-Авива.

Напомним, 13 июня Израиль начал широкомасштабную военную операцию и поразил военные и ядерные объекты Ирана. По последним данным, в результате погибли 78 человек и более 320 пострадали. Среди них десятки ученых-ядерщиков и не менее 20 высокопоставленных офицеров иранской армии. Также сообщается о небольшой утечке радиоактивных веществ на иранском ядерном объекте в Натанзе, которая последовала после ударов.

Тем временем в Израиле сообщается о 21 раненом, один из которых находится в критическом состоянии. СМИ заявляют о сотнях запущенных в сторону Израиля баллистических ракетах. Несколько из них попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля.

Напомним, что эскалация конфликта происходит на фоне сорванных переговоров между Ираном и США о новом ядерном соглашении. Шестой раунд должен был возобновиться в Омане в эти выходные.