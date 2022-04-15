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Глава химического концерна в Германии заявил, что отказ от российских энергоносителей убьёт отрасль

15 апреля 2022 07:12
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Европейские экономисты, политики и бизнесмены начинают приходить в себя после эйфории от введенных против России санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выяснилось, цели они не достигли, но больно ударили по самим инициаторам ограничений.

Глава химического концерна в Германии заявил, что отказ от российских энергоносителей убьёт отрасль-1

Это уже почувствовали, например, в Германии, которая является локомотивом экономики ЕС. Там крупный бизнесмен, глава химического концерна Маркус Штайлеманн вынужден был заявить, что отказ от российских энергоносителей просто убьет отрасль и приведет к коллапсу экономику страны. А это поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест.

Глава химического концерна в Германии заявил, что отказ от российских энергоносителей убьёт отрасль-4

Перед тяжелым выбором оказались и страны Балтии. С одной стороны, ограничения против России требуют отказаться от импорта ее электричества, с другой – там прекрасно понимают, что без него не выжить, поскольку заменить нечем и неоткуда. На то, чтобы построить и наладить альтернативные каналы импорта электроэнергии, у стран Балтии просто может не хватить денег.

# Экономический кризис # Маркус Штайлеманн # Фотофакт

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