Глава химического концерна в Германии заявил, что отказ от российских энергоносителей убьёт отрасль

Европейские экономисты, политики и бизнесмены начинают приходить в себя после эйфории от введенных против России санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выяснилось, цели они не достигли, но больно ударили по самим инициаторам ограничений.

Это уже почувствовали, например, в Германии, которая является локомотивом экономики ЕС. Там крупный бизнесмен, глава химического концерна Маркус Штайлеманн вынужден был заявить, что отказ от российских энергоносителей просто убьет отрасль и приведет к коллапсу экономику страны. А это поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест.