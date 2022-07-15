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Инфляция в Германии превысила 7%

15 июля 2022 07:12
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Новости Германии. Инфляция в Германии продолжает бить антирекорды. Показатель превысил 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Германии превысила 7%-1

Уже на протяжении нескольких месяцев цены не перестают расти. Дорожает все: продукты питания, жилье, бензин и коммунальные. Причина экономического кризиса неновая – все из-за роста стоимости энергоносителей на фоне конфликта на Украине и последующих санкций ЕС в отношении России.

В результате правительство ФРГ вынуждено разработать антикризисный план, который предусматривает денежные выплаты малообеспеченным семьям, пенсионерам, а также создание организации адресной помощи людям с низкими доходами. Однако, как считают эксперты, все эти меры не сильно помогут. Так как в ближайшие месяцы экономический кризис может еще больше усугубиться.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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