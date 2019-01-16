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В Испании задержаны 17 человек в ходе антитеррористической операции

16 января 2019 08:54
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Новости Испании. Не менее 17 человек задержаны в ходе антитеррористической операции в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании задержаны 17 человек в ходе антитеррористической операции -1

Участие в ней приняли более сотни правоохранителей. Среди взятых под стражу – выходцы из Алжира и Марокко. Ранее эти люди привлекались к ответственности за кражи.

По данным полиции, злоумышленники готовили крупный теракт. Отметим, в Испании сейчас объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных.

В Испании задержаны 17 человек в ходе антитеррористической операции -4

# Терроризм # Фотофакт

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