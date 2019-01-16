В Токио автомобиль протаранил толпу прохожих, задержан 79-летний водитель

Новости Японии. Автомобиль протаранил толпу прохожих в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел у железнодорожной станции.

Машина внезапно выехала на тротуар и стала сбивать пешеходов. В результате ЧП пострадали семь человек. Медики доставили пострадавших в близлежащую больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали 79-летнего водителя. Сейчас его допрашивают следователи.