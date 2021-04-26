Индию накрыл «коронавирусный шторм». Великобритания направила в страну оборудование, в том числе аппараты ИВЛ

Новости мира. Мир переживает всплеск заболеваемости COVID-19. В некоторых странах эпидобстановка вызывает наибольшую озабоченность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Индии фиксируют ежедневные антирекорды по числу заболевших, наблюдается острый дефицит медицинского кислорода и лекарств, не хватает мест в больницах и даже крематориях. По словам премьера, страну накрыл «коронавирусный шторм».

Крематории еле справляются с нагрузкой. Система здравоохранения Индии на грани краха

Помочь республике вызвались в Евросоюзе. Партию оборудования, в том числе аппараты ИВЛ, уже направила и Великобритания. Некоторые страны в целях безопасности закрывают авиасообщение с Индией.