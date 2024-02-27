Индийские фермеры заблокировали автостраду

В Индии не утихают протесты фермеров. На этот раз аграрии заблокировали автостраду на севере страны. Это стало реакцией на смерть одного из митингующих, получившего тяжелую травму головы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел несколькими днями ранее после применения полицией слезоточивого газа и водометов. Аграрии выходят на акции протеста с прошлой недели. Они выступают за повышение цен на их продукцию и увеличение закупок товаров местного производства. Правительство выдвинуло план минимальных поддержек сектора, но фермеры его отклонили. По словам представителей профсоюзов, протесты будут продолжаться, пока их условия не будут выполнены.