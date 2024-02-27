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Индийские фермеры заблокировали автостраду

27 февраля 2024 06:09
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В Индии не утихают протесты фермеров. На этот раз аграрии заблокировали автостраду на севере страны. Это стало реакцией на смерть одного из митингующих, получившего тяжелую травму головы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индийские фермеры заблокировали автостраду-1

Инцидент произошел несколькими днями ранее после применения полицией слезоточивого газа и водометов. Аграрии выходят на акции протеста с прошлой недели. Они выступают за повышение цен на их продукцию и увеличение закупок товаров местного производства. Правительство выдвинуло план минимальных поддержек сектора, но фермеры его отклонили. По словам представителей профсоюзов, протесты будут продолжаться, пока их условия не будут выполнены.

# Акции протеста # Новости Индии

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