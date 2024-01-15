США смогли избежать остановки работы правительства. По крайней мере пока. Госучреждения и ведомства, которые курируют сельское хозяйство, энергетику, оборону, транспорт и строительство жилья, должны были исчерпать бюджет к полуночи пятницы. После этого они не смогли бы продолжать работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы этого не произошло, в Конгрессе договорились о принятии временного законопроекта о финансировании. Теперь федеральные агентства будут обеспечены средствами до марта. Сложившаяся ситуация просто вынудила демократов и республиканцев найти компромисс. Однако это не говорит о том, что им удалось уладить все разногласия. Уже несколько месяцев они не могут согласовать бюджет страны. Однако временная мера позволила выдохнуть президенту США, который понимает, что страна оказалась на пороге серьезного кризиса.

Джо Байден, президент США:

И все на встрече понимали риск дефолта. Наша экономика впадет в значительную рецессию. Это опустошит пенсионные счета, увеличит стоимость заимствований.

Впрочем, расслабляться главе Белого дома рано. Угроза шатдауна все еще висит над страной. Если до марта демократы и республиканцы не сумеют договориться, правительство приостановит работу.