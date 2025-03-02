Миллиардер Маск поддержал идею выхода США из ООН и НАТО

Илон Маск поддерживает идею о выходе США из ООН и НАТО. Американский сенатор Майк Ли внес в Сенат США инициативу о выводе США из ООН и прекращении ее финансирование. Об этом пишет ТАСС.

Также инициатива призывает отменить договор с ООН о штаб-квартире в Нью-Йорке и лишить работников ООН дипломатической неприкосновенности в США.

Глава государства Дональд Трамп не раз выражал свое недовольство НАТО и грозился вывести США из состава альянса, в случае если европейские партнеры не примут на себя больше финансовой нагрузки по обеспечению безопасности.