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Миллиардер Маск поддержал идею выхода США из ООН и НАТО

02 марта 2025 13:49
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Илон Маск поддерживает идею о выходе США из ООН и НАТО. Американский сенатор Майк Ли внес в Сенат США инициативу о выводе США из ООН и прекращении ее финансирование. Об этом пишет ТАСС.

Миллиардер Маск поддержал идею выхода США из ООН и НАТО-1

Фото: pinterest

Также инициатива призывает отменить договор с ООН о штаб-квартире в Нью-Йорке и лишить работников ООН дипломатической неприкосновенности в США.

Глава государства Дональд Трамп не раз выражал свое недовольство НАТО и грозился вывести США из состава альянса, в случае если европейские партнеры не примут на себя больше финансовой нагрузки по обеспечению безопасности.

# Илон Маск # США # Международная политика

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