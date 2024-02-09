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Ильхам Алиев набрал свыше 4,5 млн голосов – в Азербайджане подсчитали 100% бюллетеней

09 февраля 2024 11:09
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В Азербайджане на президентских выборах после подсчета 100 % бюллетеней побеждает Ильхам Алиев. Голос за действующего главу государства отдали свыше 4,5 миллиона человек, или примерно 92 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев набрал свыше 4,5 млн голосов – в Азербайджане подсчитали 100% бюллетеней-1

По словам главы Центризбиркома Азербайджана, после закрытия участков наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Итоговая явка составила почти 77 %.

Ильхам Алиев набрал свыше 4,5 млн голосов – в Азербайджане подсчитали 100% бюллетеней-4

Напомним, внеочередные президентские выборы прошли в Азербайджане 7 февраля. За главный пост боролись семь кандидатов.

# Выборы # Новости Азербайджана

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