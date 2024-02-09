Ильхам Алиев набрал свыше 4,5 млн голосов – в Азербайджане подсчитали 100% бюллетеней

В Азербайджане на президентских выборах после подсчета 100 % бюллетеней побеждает Ильхам Алиев. Голос за действующего главу государства отдали свыше 4,5 миллиона человек, или примерно 92 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы Центризбиркома Азербайджана, после закрытия участков наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Итоговая явка составила почти 77 %.