Игорь Луцкий о Зеленском: «Не вижу в нём такого «летуценнага артыста»

Игорь Луцкий, генеральный директор СТВ:

Украина – наш сосед. Поэтому здесь, конечно же, важны внешнеполитические отношения, которые будут сохранены, выдержаны. Кроме всего прочего, отношения между Украиной и Беларусью – это экономического разряда высокие отношения.

Поэтому мне кажется, что человек, который взвалил на себя вот эту ношу, он же осознанно шёл на выборы, он вёл свою команду, он принимал это решение. И я не вижу в нём такого «летуценнага артыста».

Всё-таки, мне кажется, что у Украины должно всё получиться, поэтому будем надеяться, мы этого желаем. Нам, конечно же, лучше, когда у соседа всё хорошо – и в экономике, и в общественно-политической жизни, и в территориальной целостности все вопросы решены.

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