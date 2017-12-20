Хотели посмотреть поселения племен майя: смертельное ДТП в Мексике

Новости Мексики. 15 иностранных туристов погибли в смертельном ДТП в Мексике, около 20 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Авария произошла в штате Кинтана-Роо. Туристы направлялись на место древних поселений племен Майя. По непонятным пока причинам, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. В нем было более 30 граждан разных стран, в том числе Канады, Швеции, США и Бразилии.