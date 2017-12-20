Прямой эфир

Хотели посмотреть поселения племен майя: смертельное ДТП в Мексике

20 декабря 2017 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. 15 иностранных туристов погибли в смертельном ДТП в Мексике, около 20 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотели посмотреть поселения племен майя: смертельное ДТП в Мексике-1

Хотели посмотреть поселения племен майя: смертельное ДТП в Мексике-3

Хотели посмотреть поселения племен майя: смертельное ДТП в Мексике-5

Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Авария произошла в штате Кинтана-Роо. Туристы направлялись на место древних поселений племен Майя. По непонятным пока причинам, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. В нем было более 30 граждан разных стран, в том числе Канады, Швеции, США и Бразилии.

# Фотофакт # Авария в Мексике # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
В сети появилось видео момента крушения самолета АН-2 в России
19 декабря 2017 18:26

В сети появилось видео момента крушения самолета АН-2 в России

В Японии привели в исполнение два смертных приговора
19 декабря 2017 15:58

В Японии привели в исполнение два смертных приговора

Сошедший c рельсов в США поезд превысил скорость в три раза
19 декабря 2017 15:54

Сошедший c рельсов в США поезд превысил скорость в три раза