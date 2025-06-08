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Хегсет допустил отправку войск в Лос-Анджелес для подавления протестов

08 июня 2025 15:46
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Хегсет допустил отправку войск в Лос-Анджелес для подавления протестов-0

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о возможном применении войск морской пехоты при подавлении протестов в Лос-Анджелесе в знак протеста против депортации нелегальных иммигрантов. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что столкновения между демонстрантами и сотрудниками ICE угрожают национальной безопасности.

Пентагон уже направил Национальную гвардию для оказания поддержки правоохранительным органам. В случае дальнейшего обострения ситуации будут задействованы морские пехотинцы с базы Кэмп-Пендлтон. 

Ранее в Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп распорядился направить в город 2000 военнослужащих Национальной гвардии.

Власти назвали акции протеста «восстанием против законов и государственного суверенитета Соединенных Штатов».
СМИ сообщают о массовой задержке незаконных мигрантов и акциях протеста, сопровождающихся блокированием дорог и нападениями на сотрудников ICE.

Фото: pixabay

# Международная политика

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