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Харрис заявила, что не будет вести переговоры с Путиным без Украины

08 октября 2024 10:26
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Вице-президент и кандидат на пост лидера США Камала Харрис сообщила, что она не готова к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу Украины без участия Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Также она отметила, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет рассматриваться в будущем.

Главный конкурент за президентское кресло Харрис, Дональд Трамп, критикует администрацию за отказ вести какие-либо переговоры с Россией. 

При этом по словам Путина, невозможно вести диалог с теми, кто создает опасность для мирных жителей и инфраструктуры. Однако позже советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва по-прежнему готова выслушать все предложения, но пока диалога с Киевом не будет.

# Международная политика # Камала Харрис # Владимир Путин # Дональд Трамп

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