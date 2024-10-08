Харрис заявила, что не будет вести переговоры с Путиным без Украины

Вице-президент и кандидат на пост лидера США Камала Харрис сообщила, что она не готова к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу Украины без участия Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Также она отметила, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет рассматриваться в будущем.

Главный конкурент за президентское кресло Харрис, Дональд Трамп, критикует администрацию за отказ вести какие-либо переговоры с Россией.

При этом по словам Путина, невозможно вести диалог с теми, кто создает опасность для мирных жителей и инфраструктуры. Однако позже советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва по-прежнему готова выслушать все предложения, но пока диалога с Киевом не будет.