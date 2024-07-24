Харрис опережает Трампа на 2% – соцопрос

Последние несколько дней главной темой в мировых СМИ остается выход Байдена из предвыборной гонки. Пока главным кандидатом от демократов остается его вице-президент Камала Харрис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И на фоне всех разговоров о возможной смене номинанта, она начала свой путь уверенно. Согласно результатам соцопросов, Харрис опережает Трампа на 2 %.

В сравнении с прошлыми исследованиями вице-президент обогнала Трампа, сдвинув республиканца с лидирующих позиций. Хотя, как отмечают эксперты, разница в поддержке кандидатов находится в пределах статистической погрешности. Но также такие результаты могут сигнализировать о некотором росте поддержки демократов, а также позволяют предположить, что Трамп не получил типичного для кандидата усиления поддержки после съезда республиканцев в Милуоки.