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Харрис обошла Трампа по популярности в новостном пространстве – СМИ

01 августа 2024 20:34
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До президентских выборов в Соединенных Штатах остается чуть более трех месяцев, но с каждым днем политическая ситуация внутри страны приобретает новые краски. Предполагаемый кандидат от демократов и вице-президент Камала Харрис обошла Трампа по популярности в новостном пространстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают американские СМИ.

Харрис обошла Трампа по популярности в новостном пространстве – СМИ-1

Некоторые эксперты объясняют такие показатели ростом интереса к новому игроку на политической арене. Но демократы ради собственной выгоды решили воспользоваться любопытностью избирателей. Как сообщает американский бизнесмен Илон Маск, компания Google намеренно вмешивается в президентские выборы. По его словам, браузер блокирует результаты поиска информации про Дональда Трампа. Напомним, после выхода Байдена из электоральной гонки, его заместитель стала основной претенденткой на пост кандидата от демократов. Теперь ее судьба решится уже в середине августа на съезде партии в Чикаго.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Камала Харрис # Илон Маск # Новости США

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