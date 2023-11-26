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ХАМАС и Израиль обменялись заложниками – освобождены 39 палестинцев, 13 израильтян и 4 иностранцев

26 ноября 2023 07:54
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Очередной обмен заложниками состоялся накануне между ХАМАС и Израилем. Были освобождены 39 палестинцев и 13 израильтян, а также четверо граждан Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС и Израиль обменялись заложниками – освобождены 39 палестинцев, 13 израильтян и 4 иностранцев-1

Также стало известно о получении израильской стороной списка заложников для третьего обмена. В ООН заявили о крупнейших с начала эскалации конфликта поставках гуманитарных грузов в анклав. В сектор Газа въезжают сотни грузовиков с провизией, медикаментами и топливом.

ХАМАС и Израиль обменялись заложниками – освобождены 39 палестинцев, 13 израильтян и 4 иностранцев-4

Напомним, днями ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара подписали соглашение о 4-дневном перемирии.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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