Очередной обмен заложниками состоялся накануне между ХАМАС и Израилем. Были освобождены 39 палестинцев и 13 израильтян, а также четверо граждан Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также стало известно о получении израильской стороной списка заложников для третьего обмена. В ООН заявили о крупнейших с начала эскалации конфликта поставках гуманитарных грузов в анклав. В сектор Газа въезжают сотни грузовиков с провизией, медикаментами и топливом.