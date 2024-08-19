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ХАМАС и Израиль готовятся к очередному этапу переговоров по Газе

19 августа 2024 08:13
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Участники переговоров по Газе готовятся к очередному этапу. Встреча пройдет на этой неделе в Каире. Ожидается, что представители ХАМАС ее снова пропустят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС и Израиль готовятся к очередному этапу переговоров по Газе-2

Они заявили, что новое предложение об условиях прекращения огня на Ближнем Востоке отвечает исключительно израильским интересам, а премьер еврейского государства затягивает сделку. Нетаньяху внес новые условия в проект соглашения, но отказался от выполнения иных пунктов. ХАМАС не ждет успеха в достижении компромисса, а вот посредники, напротив, выражают осторожный оптимизм. Впрочем, оснований для этого немного. Предыдущий раунд переговоров в Дохе фактически закончился ничем.

# Палестина-Израиль

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