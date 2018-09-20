Хакеры похитили около 60 миллионов долларов с японской биржи криптовалют

Новости Японии. Злоумышленники похитили около 60 миллионов долларов с японской онлайн-биржи криптовалют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть из них – депозиты клиентов площадки.

Сейчас обворованная компания остановила все операции по счетам до выяснения обстоятельств случившегося.

Это уже не первый подобный случай в Японии. В начале года хакеры взломали другую виртуальную финансовую площадку. Тогда добычей похитителей стали полмиллиарда долларов в криптовалюте.