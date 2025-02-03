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Грузинская оппозиция пытается продолжить акции протеста

03 февраля 2025 08:54
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Грузинская оппозиция пытается продолжить акции протеста. В Тбилиси несколько сотен человек блокируют центр города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузинская оппозиция пытается продолжить акции протеста-2

Митинги и марши начались еще накануне вечером. Демонстранты пытались нарушить движение транспорта. Однако были разогнаны полицией, задержаны несколько человек. После этого небольшие группы протестующих продолжают собираться на проспекте Руставели. Лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на улицы, чтобы требовать проведения новых парламентских выборов. 

# Протесты

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