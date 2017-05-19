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Греция в режиме экономии: с 2019 года в стране сократят зарплаты, пенсии, соцпособия, повысят налоги

19 мая 2017 06:52
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Новости Греции. Грекам придется еще туже затянуть пояса. Парламент страны проголосовал за меры жесткой экономии. Законопроект предусматривает сокращение зарплат и пенсий с 2019 года, уменьшение социальных пособий, повышение налогов и возможность коллективных увольнений служащих. На таких мерах настаивали международные кредиторы в обмен на очередной транш финансовой помощи.

В знак протеста в Греции уже несколько дней проходят акции, была объявлена всеобщая забастовка. А подчас голосования по очередным мерам экономии протестующие пытались штурмом взять парламент. Манифестанты забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кризис в Греции

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