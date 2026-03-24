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Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от газа РФ

24 марта 2026 08:52
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Фон дер Ляйен пожаловалась на болезненный отказ от газа РФ -0

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ Европы от российских поставок газа был резким и болезненным для граждан, что повлекло за собой рост цен. По ее словам, после событий февраля 2022 года ЕС пересматривает свою энергетическую зависимость. Об этом пишет РИА Новости.

«Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа», – сказала она.

Она сопоставила ситуацию с гипотетическим сценарием, при котором Австралия вдруг прекращает экспорт железной руды, отметив, что Европа оказалась в аналогичных обстоятельствах.

После начала конфликта в Украине ЕС ввел против России санкции и сократил импорт энергоресурсов. В Москве считают, что это усилило зависимости Европы от более дорогих ресурсов, в то время как российские энергетические ресурсы продолжают поступать через посредников по завышенным ценам.

Фото: pixabay

# Международная политика

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