Делегации из 11 стран получат Благодатный огонь из Иерусалима

Несмотря на то, что аэропорт имени Бен-Гуриона до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, Израиль разрешит делегациям из 11 стран, в том числе и из Беларуси, получить святой огонь и доставить его домой. Кроме того, специальные эмиссары, как и в предыдущие годы, доставят Благодатный огонь в христианские общины Израиля, Палестины и Иордании.