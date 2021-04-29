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Делегации из 11 стран получат Благодатный огонь из Иерусалима

29 апреля 2021 13:55
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Благодатный огонь в Великую субботу из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят на 11 самолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации из 11 стран получат Благодатный огонь из Иерусалима-1

Несмотря на то, что аэропорт имени Бен-Гуриона до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, Израиль разрешит делегациям из 11 стран, в том числе и из Беларуси, получить святой огонь и доставить его домой. Кроме того, специальные эмиссары, как и в предыдущие годы, доставят Благодатный огонь в христианские общины Израиля, Палестины и Иордании.

# Пасха # Фотофакт

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