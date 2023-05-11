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Госслужащие Великобритании собираются организовать стачку – их не устраивает зарплата

11 мая 2023 08:26
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Новости Великобритании. Британия готовится к новой забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госслужащие собираются организовать стачку, поскольку их не устраивает оплата труда. Она, по мнению специалистов, не соответствует стандарту для других работников государственного сектора.  

Госслужащие Великобритании собираются организовать стачку – их не устраивает зарплата-1

Профсоюз выступил с предложением о единовременной выплате прожиточного минимума. Пока правительство инициативу не поддержало. В связи с чем работники анонсируют очередную забастовку. Напомним, в прошлом месяце британский кабмин предлагал повысить зарплату госслужащих на 4,5 %. Однако профсоюз посчитал такое увеличение смехотворным.  

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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