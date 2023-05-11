Госслужащие Великобритании собираются организовать стачку – их не устраивает зарплата

Новости Великобритании. Британия готовится к новой забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госслужащие собираются организовать стачку, поскольку их не устраивает оплата труда. Она, по мнению специалистов, не соответствует стандарту для других работников государственного сектора.

Профсоюз выступил с предложением о единовременной выплате прожиточного минимума. Пока правительство инициативу не поддержало. В связи с чем работники анонсируют очередную забастовку. Напомним, в прошлом месяце британский кабмин предлагал повысить зарплату госслужащих на 4,5 %. Однако профсоюз посчитал такое увеличение смехотворным.