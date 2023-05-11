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Близится дефолт? Байден озвучил печальные финансовые прогнозы

11 мая 2023 08:24
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Новости США. Три недели до дефолта. Джо Байден озвучил печальные финансовые прогнозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Близится дефолт? Байден озвучил печальные финансовые прогнозы-1

По информации издания Guardian, президент США обещает американцам рецессию, то есть спад темпов экономического роста. На текущий момент госдолг страны превышает 31 триллион долларов. Ранее минфин Штатов уже предупреждал, что исчерпал имеющиеся для борьбы с кризисом ресурсы. Теперь патовую ситуацию подтвердил и сам американский лидер.  

# Экономический кризис # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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