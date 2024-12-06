Госслужащие Франции выступают против сокращения бюджета страны

Напомним, что инициировал его премьер-министр республики Мишель Барнье, правительство которого накануне ушло в отставку, получив вотум недоверия в том числе из-за разногласий в финансовых вопросах. Политик пытался протолкнуть закон о бюджете социального страхования на 2025 год без одобрения депутатов. В документе предлагалось сократить расходы на 40 миллиардов евро и повысить налоги на общую сумму в 20 миллиардов. Махинация Барнье завершилась оглушительным провалом. Он стал самым недолговечным премьером Франции, проработав всего 90 дней.