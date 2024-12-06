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Госслужащие Франции выступают против сокращения бюджета страны

06 декабря 2024 06:39
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Политический кризис во Франции нашел отражение на улицах столицы. Госслужащие республики выступают против сокращения бюджета страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госслужащие Франции выступают против сокращения бюджета страны-2

Напомним, что инициировал его премьер-министр республики Мишель Барнье, правительство которого накануне ушло в отставку, получив вотум недоверия в том числе из-за разногласий в финансовых вопросах. Политик пытался протолкнуть закон о бюджете социального страхования на 2025 год без одобрения депутатов. В документе предлагалось сократить расходы на 40 миллиардов евро и повысить налоги на общую сумму в 20 миллиардов. Махинация Барнье завершилась оглушительным провалом. Он стал самым недолговечным премьером Франции, проработав всего 90 дней.

# Акции протеста

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