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Госсекретарь США Майкл Помпео отложил визит в Минск

02 января 2020 11:19
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Новости Беларуси. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск откладывается из-за ситуации с посольством США в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госсекретарь США Майкл Помпео отложил визит в Минск-1



Планировалось, что Майкл Помпео прибудет в Минск 4 января. Конкретные сроки, на которые переносится визит, во внешнеполитическом ведомстве пока не называют – дата согласовывается с американской стороной. Помимо Беларуси, Помпео отложил запланированные на начало января поездки в Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

# Беларусь-США # Майкл Помпео # Фотофакт

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