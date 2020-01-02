Госсекретарь США Майкл Помпео отложил визит в Минск

Новости Беларуси. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск откладывается из-за ситуации с посольством США в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Планировалось, что Майкл Помпео прибудет в Минск 4 января. Конкретные сроки, на которые переносится визит, во внешнеполитическом ведомстве пока не называют – дата согласовывается с американской стороной. Помимо Беларуси, Помпео отложил запланированные на начало января поездки в Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.