Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября

Грузия в очередной раз продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября. Ограничения на полеты не коснутся только трех направлений – рейсов из Парижа, Мюнхена и Риги. При этом все прибывающие в страну должны быть помещены на обязательный двухнедельный карантин.