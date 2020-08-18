Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября

Коронавирус продолжает вносить изменения в расписания аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коронавирус продолжает вносить изменения в расписания аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузия в очередной раз продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября. Ограничения на полеты не коснутся только трех направлений – рейсов из Парижа, Мюнхена и Риги. При этом все прибывающие в страну должны быть помещены на обязательный двухнедельный карантин.
Из-за распространения коронавируса национальный белорусский авиаперевозчик также вынужден продлить приостановку полетов в Россию до 31 августа. Посетить столицу Латвии Ригу белорусы также смогут не раньше сентября.