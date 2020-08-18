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Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября

18 августа 2020 06:52
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Коронавирус продолжает вносить изменения в расписания аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября-1

Грузия в очередной раз продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября. Ограничения на полеты не коснутся только трех направлений – рейсов из Парижа, Мюнхена и Риги. При этом все прибывающие в страну должны быть помещены на обязательный двухнедельный карантин.   

Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября-4

Из-за распространения коронавируса национальный белорусский авиаперевозчик также вынужден продлить приостановку полетов в Россию до 31 августа. Посетить столицу Латвии Ригу белорусы также смогут не раньше сентября.

# Авиасообщение # Фотофакт

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