Новые вспышки коронавируса в Европе. Какие меры принимают страны

Новости мира. Страны Европы вновь закрывают развлекательные заведения и вводят обязательный масочный режим. Причина – новые вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании приостановили работу ночные клубы. Барам и ресторанам разрешено работать только до часа ночи. Похожие меры стали действовать и во Франции, где число новых заражений COVID-19 превышает 3000 человек в сутки.

В Италии все дискотеки и танцплощадки закрылись как минимум на три недели. Кроме того, с шести вечера до шести утра обязательно ношение масок на улице перед барами, клубами или иными заведениям, где собирается много людей.