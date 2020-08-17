Новые вспышки коронавируса в Европе. Какие меры принимают страны

Новости мира. Страны Европы вновь закрывают развлекательные заведения и вводят обязательный масочный режим. Причина – новые вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Страны Европы вновь закрывают развлекательные заведения и вводят обязательный масочный режим. Причина – новые вспышки коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Испании приостановили работу ночные клубы. Барам и ресторанам разрешено работать только до часа ночи.
Похожие меры стали действовать и во Франции, где число новых заражений COVID-19 превышает 3000 человек в сутки.
В Италии все дискотеки и танцплощадки закрылись как минимум на три недели. Кроме того, с шести вечера до шести утра обязательно ношение масок на улице перед барами, клубами или иными заведениям, где собирается много людей.
Из-за роста количества инфицированных среди туристов Греция увеличивает число стран, граждане которых должны будут предоставить при въезде отрицательный результат теста на коронавирус. В список уже вошли Бельгия, Испания, Нидерланды, Чехия и Швеция.