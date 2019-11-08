Голосование на президентских выборах в Румынии пройдёт 10 ноября

Новости Румынии. Румыния готовится к президентским выборам. Голосование пройдет в воскресенье, однако состоится в условиях серьезной политической нестабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего несколько дней назад в стране было сформировано новое правительство во главе с Людовиком Орбаном. Оно получило вотум доверия в парламенте, несмотря на бойкот заседания со стороны значительной части депутатов.