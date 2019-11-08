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Голосование на президентских выборах в Румынии пройдёт 10 ноября

08 ноября 2019 14:35
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Новости Румынии. Румыния готовится к президентским выборам. Голосование пройдет в воскресенье, однако состоится в условиях серьезной политической нестабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование на президентских выборах в Румынии пройдёт 10 ноября-1

Всего несколько дней назад в стране было сформировано новое правительство во главе с Людовиком Орбаном. Оно получило вотум доверия в парламенте, несмотря на бойкот заседания со стороны значительной части депутатов.

Голосование на президентских выборах в Румынии пройдёт 10 ноября-4

Эксперты прогнозируют, что выборы состоятся в два тура.

# Выборы # Людовик Орбан # Фотофакт

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