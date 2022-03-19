Голод и общемировой продуктовый кризис. Какое будущее спрогнозировал генсек ООН?
Голод и общемировой продуктовый кризис. Такое будущее спрогнозировал 19 марта генсек ООН. Главной причиной Антониу Гутерриш назвал военные действия в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но эксперты считают наиболее вероятной причиной антироссийские санкции, действие которых уже ощутили на себе граждане европейских государств.
О нехватке товаров на полках супермаркетов заговорили жители Германии. Сократилось не только количество, но и ассортимент. В отдельных магазинах действуют ограничения на число продуктов в одни руки. Заморожены не цены, а стройки в стране. Из-за нехватки материалов работы на части строительных объектов приостановлены. Кроме того, министр экономики ФРГ предрек отключение отопления уже этой зимой. «Обогреть дома самостоятельно Германия не сможет», – заявил он, чем, безусловно, напугал жителей.
В США рост цен на топливо вызвал настоящую волну мародерства. Кража бензина приобрела небывалые масштабы, счет слитых литров идет на тысячи. Причем крадут отовсюду. Из личных авто, просверливая в баке дыру. И с заправок. Так, АЗС в Хьюстоне накануне победнела сразу на 8 000 долларов.
В странах Европы проходят митинги. Люди недовольны повышением цен и дефицитом из-за антироссийских санкций. Читайте здесь.