Голод и общемировой продуктовый кризис. Какое будущее спрогнозировал генсек ООН?

Голод и общемировой продуктовый кризис. Такое будущее спрогнозировал 19 марта генсек ООН. Главной причиной Антониу Гутерриш назвал военные действия в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но эксперты считают наиболее вероятной причиной антироссийские санкции, действие которых уже ощутили на себе граждане европейских государств.

О нехватке товаров на полках супермаркетов заговорили жители Германии. Сократилось не только количество, но и ассортимент. В отдельных магазинах действуют ограничения на число продуктов в одни руки. Заморожены не цены, а стройки в стране. Из-за нехватки материалов работы на части строительных объектов приостановлены. Кроме того, министр экономики ФРГ предрек отключение отопления уже этой зимой. «Обогреть дома самостоятельно Германия не сможет», – заявил он, чем, безусловно, напугал жителей.