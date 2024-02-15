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Годовая инфляция в Аргентине превысила 250%

15 февраля 2024 20:04
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Власти Аргентины не торопятся выполнять свои обещания. Так называемая шоковая терапия главы государства должна была улучшить материальное положение граждан. Однако годовая инфляция в стране тем временем установила очередной рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовая инфляция в Аргентине превысила 250%-1

Показатель превысил 250 %. В результате все больше жителей вынуждены обращаться за помощью к благотворительным организациям. Сотням семей приходится питаться в бесплатных столовых. Согласно статистике, четверо из 10 человек в стране живут за чертой бедности. Всего глава Аргентины предложил более 300 экономических реформ. Но они встретили сопротивление как в обществе, так и в парламенте.

# Экономический кризис # Новости Аргентины

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