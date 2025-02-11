Главой союзного медиахолдинга стала тележурналистка из РФ

Екатерина Абрамова возглавила медиахолдинг Союзного государства России и Беларуси. Как сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, решение об этом принял председатель Совета министров, глава российского правительства Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мезенцева, новое медиапредприятие будет заниматься дистрибуцией контента, который поможет жителям России и Беларуси лучше понимать устройство Союза и те результаты, которых достигли правительства и министерства..

Также медиахолдинг будет рассказывать о общей истории, защите Родины в годы Великой отечественной войны и развитии единой страны.