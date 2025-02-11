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Главой союзного медиахолдинга стала тележурналистка из РФ

11 февраля 2025 10:26
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Екатерина Абрамова возглавила медиахолдинг Союзного государства России и Беларуси. Как сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, решение об этом принял председатель Совета министров, глава российского правительства Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

Главой союзного медиахолдинга стала тележурналистка из РФ-1

Фото: pixabay

По словам Мезенцева, новое медиапредприятие будет заниматься дистрибуцией контента, который поможет жителям России и Беларуси лучше понимать устройство Союза и те результаты, которых достигли правительства и министерства..

Также медиахолдинг будет рассказывать о общей истории, защите Родины в годы Великой отечественной войны и развитии единой страны.

# Международная политика # Союзное государство

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