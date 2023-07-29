Глава венгерского МИД призвал к мирным переговорам по Украине

Из Венгрии продолжают звучать призывы к мирным переговорам по Украине. Власти уверены, что с каждым днем условия для диалога становятся все хуже. А потому действовать надо сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из Венгрии продолжают звучать призывы к мирным переговорам по Украине. Власти уверены, что с каждым днем условия для диалога становятся все хуже. А потому действовать надо сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом на пресс-конференции заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства. Петер Сийярто отметил, что Будапешт по-прежнему убежден, что решения украинского вопроса на поле боя не существует. Оно лежит исключительно в дипломатической плоскости.