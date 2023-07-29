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Глава венгерского МИД призвал к мирным переговорам по Украине

29 июля 2023 16:37
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Из Венгрии продолжают звучать призывы к мирным переговорам по Украине. Власти уверены, что с каждым днем условия для диалога становятся все хуже. А потому действовать надо сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава венгерского МИД призвал к мирным переговорам по Украине-1

Об этом на пресс-конференции заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства. Петер Сийярто отметил, что Будапешт по-прежнему убежден, что решения украинского вопроса на поле боя не существует. Оно лежит исключительно в дипломатической плоскости.

# Международная политика # Петер Сийярто # Фотофакт

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