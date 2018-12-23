8 тел найдены в шахте Соликамска. Возбуждено уголовное дело
Новости России. 22 декабря на строящемся руднике горнорудной шахты компании «Уралкалий» в Соликамске произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По информации пресс-службы ПАО «Уралкалий», примерно в 10 утра по московскому времени случилось задымление в 4 стволе СКРУ-3. В зоне задымления оказались девять человек.
Фото: instagram.com/reshetnikovmg
Согласно данным губернатора Пермского края Максима Решетникова, спасатели провели не менее шести попыток пробраться к строителям и ликвидировать огонь. Сотрудники МЧС считают, что шансов выжить у работников «Уралкалия» нет. Губернатор подчеркнул, что родным и близким рабочих будет оказана помощь.
Фото: instagram.com/reshetnikovmg
Как сообщает СУ СК России по Пермскому краю, строительные работы производились сотрудниками сторонней подрядной организации. После задымления на поверхность были выведены восемь человек, они не пострадали. Связи с оставшимися под землёй людьми нет. Поскольку имеются основания полагать, что они погибли, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ.
По сведениям ряда СМИ, к настоящему моменту обнаружены тела восьми человек.