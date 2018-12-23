8 тел найдены в шахте Соликамска. Возбуждено уголовное дело

Новости России. 22 декабря на строящемся руднике горнорудной шахты компании «Уралкалий» в Соликамске произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По информации пресс-службы ПАО «Уралкалий», примерно в 10 утра по московскому времени случилось задымление в 4 стволе СКРУ-3. В зоне задымления оказались девять человек.