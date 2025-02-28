Глава Минфина США: Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым

США и Украина договорились о договоре по добыче ископаемых, который еще не подписан. Об этом пишет РИА Новости.

Детали соглашения были обсуждены между главой Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом, хотя сама сделка уже была согласована с Украиной.