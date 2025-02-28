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Глава Минфина США: Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым

28 февраля 2025 08:40
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США и Украина договорились о договоре по добыче ископаемых, который еще не подписан. Об этом пишет РИА Новости.

Детали соглашения были обсуждены между главой Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом, хотя сама сделка уже была согласована с Украиной. 

Глава Минфина США: Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым-1

Фото: pixabay

Договоренность включает в себя добычу и транспортировку редкоземельных минералов, нефти и газа, а также развитие инфраструктуры с акцентом на борьбу с коррупцией. По словам администрации США, подписание соглашения ожидается на этой неделе.

Зеленский назвал соглашение рамочным и упомянул о создании фонда инвестиций в рамках последующих договоренностей. Конкретные условия распоряжения ресурсами Украины будут определены позднее.

Кевин Хассетт, директор Национального экономического совета Белого дома, оценил, что сделка может дать 20 миллиардов долларов, которые будут направлены на решение проблемы бюджетного дефицита и снижение налогов.

# Международная политика # США # Украина

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