Прямой эфир

Глава МИД Венгрии заявил, что Европа близится к беде из-за военных психозов

26 июня 2023 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европа близится к беде из-за военных психозов. Об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что еще существует реальная возможность не допустить масштабной катастрофы и уберечь человеческие жизни, но для этого следует выходить из этого состояния. Однако Сийярто не убежден, что это удастся на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Венгрия возражает против введения санкций в отношении России и поставок оружия в Украину. Власти пытаются обезопасить венгров, проживающих в Закарпатье, поскольку снабжение оружием через их территорию может вызвать вооруженную агрессию со стороны РФ. Представитель Будапешта подчеркивает о необходимости скорейшего начала мирных переговоров.

# Международная политика # Петер Сийярто

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров назвал бредом заявления Зеленского о подготовке Россией подрыва ЗАЭС
26 июня 2023 14:25

Лавров назвал бредом заявления Зеленского о подготовке Россией подрыва ЗАЭС

НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой
26 июня 2023 14:08

НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой

В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, есть пострадавшие
26 июня 2023 14:07

В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, есть пострадавшие