Глава МИД Венгрии заявил, что Европа близится к беде из-за военных психозов

Европа близится к беде из-за военных психозов. Об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что еще существует реальная возможность не допустить масштабной катастрофы и уберечь человеческие жизни, но для этого следует выходить из этого состояния. Однако Сийярто не убежден, что это удастся на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

Венгрия возражает против введения санкций в отношении России и поставок оружия в Украину. Власти пытаются обезопасить венгров, проживающих в Закарпатье, поскольку снабжение оружием через их территорию может вызвать вооруженную агрессию со стороны РФ. Представитель Будапешта подчеркивает о необходимости скорейшего начала мирных переговоров.