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Глава МИД Польши назвал Томаша Шмидта предателем

06 мая 2024 16:57
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Побег из западного демократического рая уже взбудоражил европейскую общественность. Многие польские официальные лица ошеломлены тем, что кто-то способен опровергнуть прекрасную сказку Брюсселя о благополучии Европы и враждебности Беларуси и России. Одним из первых ситуацию прокомментировал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Польши назвал Томаша Шмидта предателем-1

Он был шокирован известием о запросе судьей политического убежища в нашей стране. Глава МИД назвал Томаша Шмидта предателем. Польские масс-медиа тоже не остались в стороне. На главных страницах ведущих изданий вышли огромные тематические материалы. Журналисты не верят фактам. По их мнению, Томаша готовили к пресс-конференции белорусские спецслужбы.

Глава МИД Польши назвал Томаша Шмидта предателем-4

Кроме тривиальных домыслов, у представителей СМИ нет этому никаких доказательств. Очередные провокации с польской стороны подтверждают намерения Варшавы выставить Беларусь в роли агрессора. Но рупор польских властей не представляет реальные интересы народа, для которого главной ценностью остается сохранение мирного неба над головой и развитие добрососедских отношений.

# Международная политика # Радослав Сикорский

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