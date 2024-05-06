Глава МИД Польши назвал Томаша Шмидта предателем

Побег из западного демократического рая уже взбудоражил европейскую общественность. Многие польские официальные лица ошеломлены тем, что кто-то способен опровергнуть прекрасную сказку Брюсселя о благополучии Европы и враждебности Беларуси и России. Одним из первых ситуацию прокомментировал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был шокирован известием о запросе судьей политического убежища в нашей стране. Глава МИД назвал Томаша Шмидта предателем. Польские масс-медиа тоже не остались в стороне. На главных страницах ведущих изданий вышли огромные тематические материалы. Журналисты не верят фактам. По их мнению, Томаша готовили к пресс-конференции белорусские спецслужбы.