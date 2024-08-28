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«Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» в Кубке России

28 августа 2024 06:41
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ФК «Спартак-Москва» уступил «Динамо» из Махачкалы в матче третьего тура группового этапа Кубка России пути РПЛ, пишет РИА Новости.

Поединок группы А состоялся 27 августа на футбольном поле в Тушине. Финальный счет – 1:0, где удачнее были «динамовцы». В ходе игры единственным мячом с пенальти отличился Гамид Агаларов (на 14-й минуте).

До этой схватки футболисты «Спартак-Москва» вели «сухую» серию в шесть матчей, учитывая все турниры.

# Футбол

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