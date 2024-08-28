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Электричество в Эстонии стоит в 65 раз дороже, чем в Финляндии

28 августа 2024 06:40
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Электричество в Эстонии стоит в 65 раз дороже, чем в Финляндии. На прошлой неделе разница в биржевых ценах была 18-кратной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электричество в Эстонии стоит в 65 раз дороже, чем в Финляндии-2

Значительный разрыв сохраняется с начала мая, когда электричество в Финляндии стало стоить вдвое дешевле, чем в Эстонии, а в отдельные дни в июле было дешевле в 105 раз. Эксперты связывают это с аварией на подводном энергокабеле между Эстонией и Финляндией, по которому Таллин получал дешевое электричество из стран Северной Европы.

# Кризис в ЕС

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