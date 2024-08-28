Евросоюз планирует официально отправить военных инструкторов в Украину

Евросоюз продвигает план по отправке в Украину в качестве инструкторов европейских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее обучение проводилось исключительно на территории объединения. Первые неформальные переговоры в Брюсселе на эту тему прошли еще в начале лета. Планируется, что вопрос будет окончательно решен на заседании саммита НАТО – Украина, который должен пройти сегодня, 28 августа, по инициативе киевской стороны.