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Евросоюз планирует официально отправить военных инструкторов в Украину

28 августа 2024 06:24
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Евросоюз продвигает план по отправке в Украину в качестве инструкторов европейских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз планирует официально отправить военных инструкторов в Украину-2

Ранее обучение проводилось исключительно на территории объединения. Первые неформальные переговоры в Брюсселе на эту тему прошли еще в начале лета. Планируется, что вопрос будет окончательно решен на заседании саммита НАТО – Украина, который должен пройти сегодня, 28 августа, по инициативе киевской стороны.

# Международная политика

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