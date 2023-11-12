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Гладков: ВС РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

12 ноября 2023 11:24
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В Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Система ПВО отработала по БПЛА над поселком Ближнее. По данным губернатора, жертв и пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ уточнили, что дрон был сбит в 12:00 по московскому времени, что позволило предотвратить террористическую атаку со стороны киевского режима.

ВС Украины по-прежнему атакуют российские приграничные территории. В Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности.

# Международная политика # Вячеслав Гладков

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